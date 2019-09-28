«Ключевая победа». Крыховяк — о матче с «Зенитом»
28 сентября 2019, 21:32
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который стал автором единственного гола в ворота «Зенита» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте, посвятив ее победе над сине-бело голубыми.
— Это чувство, — подписал фото Крыховяк. — Ключевая победа.
В текущем сезоне Крыховяк провел 13 матчей за «Локомотив», забил 6 голов и отдал три голевые передачи.
This feeling ??— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) September 28, 2019
Kluczowe zwyciestwo ? #локо #локомотив pic.twitter.com/9Ht6Q6p2xO
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи