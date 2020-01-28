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Клубы РПЛ решают, как ответить на решение избиркома РФС о выборах Прядкина

28 января 2020, 13:18
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В офисе Российской премьер-лиги началось общее собрание клубов. На заседании обсуждают пятничное решение избирательного комитета Российского футбольного союза о процедуре выборов президента РПЛ после продления полномочий Сергея Прядкина еще на пять лет в ходе голосования на прошлом собрании клубов 16 января.

Сегодня Российский футбольный союз должен был передать лиге мотивировочную часть решения исполкома, ранее предложившего внести изменения в регламент лиги и провести новые выборы президента РПЛ в ближайшие три месяца. РПЛ может обжаловать решение в арбитражном избирательном комитете РФС до 29 января. (Евгений Белоусов)

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