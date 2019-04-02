Клубы РПЛ обсудили внедрение ВАР и лимит на легионеров

Во вторник состоялось заседание общего собрания Российской футбольной премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба организации, на нем были приняты следующие решения:

1. Утвержден технический регламент РПЛ сезонов-2019/2020 – 2021/2022.

2. Согласована структура календаря РПЛ сезона-2019/2020 и направлена на утверждение в РФС (1-й тур РПЛ состоится 14 июля, а 30-й – 17 мая 2020).

3. Матч за Суперкубок России-2019 состоится 6 или 7 июля. Основной стадион – "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", в качестве резервных утверждены "Ростов Арена" и "Волгоград Арена" (дополнительная информация будет опубликована РФПЛ).

4. В палату РФС по разрешению споров дополнительно к действующим арбитрам по квоте РФПЛ была выдвинута Дарья Горлова ("Локомотив"). В комитет РФС по статусу игроков выдвинут Дмитрий Иванов ("Локомотив"). Их кандидатуры будут утверждаться исполкомом РФС.

Также были рассмотрены вопросы внедрения системы ВАР на матчах РПЛ, предложения по реорганизации первенства молодежных команд, создана рабочая группа по реализации постановления исполкома РФС от 25 декабря 2017 года "О некоторых мерах по реализации общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года" в части профессионального футбола (в частности, речь – о форме лимите на легионеров).