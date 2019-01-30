09:50 30 января | Футбол — РПЛ

Клубный автобус "Урала" попал в ДТП

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Автобус "Урала" попал в аварию на кольцевой дороге Екатеринбурга, сообщает "РИА Новости". 

"Сообщение о ДТП на 71-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги поступило во вторник около 19.30 мск. Автобус съехал в кювет, пострадавших нет", – сказала представительница ГИБДД. 

Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, он пытался уйти столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

29 января игроки "Урала" приступили к тренировкам на Кипре в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190130/1550111059.html

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