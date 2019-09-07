Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поблагодарил Самюэля Это'О за вклад в развитие африканского футбола.

— Спасибо, легенда! Спасибо за эти незабываемые моменты! — написал Нжи в своем Instagram. — Ты заставил нас поверить в наши мечты и заставил нас гордиться тем, что мы — африканцы. Желаю тебе все наилучшего в любой сфере, которую ты выберешь в дальнейшем.

Последним клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар». Это'О также выступал за такие команды, как «Реал», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси».

Это`О — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой он защищал с 1996 по 2014 год. Он четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010).