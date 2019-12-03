Клинтон Нжи: «Новиков работает на максимуме»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, как изменилась команда после того, как ее возглавил Кирилл Новиков. Москвичи с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице.
— Считаю, что тренер работает на максимуме, — цитируют Нжи «Известия». — Он молод и позитивен. Чувствуется, что у него очень много энергии. Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед. Это помогает команде в каждом матче.
— Он достаточно молод, это не создает проблем?
— Нет, это идет ему только в плюс. Вообще в европейских чемпионатах трудится много молодых специалистов, которые добиваются серьёзных успехов. Новиков же делает фантастическую работу. Желаю ему всего наилучшего.
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https://iz.ru/949731/sevastian-terletckii/trener-peredaet-nam-dukh-pobedy