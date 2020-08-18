РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Классон вышел на поле впервые за 434 дня

18 августа 2020, 21:41
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вышел на замену в матче против «Арсенала», появившись на поле в официальной встрече впервые с 10 июня 2019 года. В тот день хавбек получил травму колена в игре за сборную Швеции и пропустил в общей сложности 434 дня. В чемпионате России Виктор не играл и того дольше 449 дней — с 10 июня 2019 года. (Кирилл Бурдаков)

Краснодар — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир