Классон вышел на поле впервые за 434 дня

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вышел на замену в матче против «Арсенала», появившись на поле в официальной встрече впервые с 10 июня 2019 года. В тот день хавбек получил травму колена в игре за сборную Швеции и пропустил в общей сложности 434 дня. В чемпионате России Виктор не играл и того дольше 449 дней — с 10 июня 2019 года. (Кирилл Бурдаков)