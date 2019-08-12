"Кислотный" анонс от "Локомотива". Кажется, он объявит о трансфере Джорджевича

"Локомотив" в официальном Twitter опубликовал загадочное видео. Железнодорожники использовали фрагмент популярного клипа исполнителя Kirin K Callinan, добавив в него красно-зеленые "помехи" и фото лука.

Судя по всему, "Локомотив" в ближайшее время объявит о трансфере нападающего "Зенита" Луки Джорджевича. Как ранее сообщал "СЭ", "Локо" заплатит за него 2,5 миллиона евро.