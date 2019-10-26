Кирилл Панченко: «Уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в ЦСКА»

В преддверии матча 14-го тура ЦСКА — «Динамо» форвард динамовцев Кирилл Панченко дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что матчи с армейцами всегда будут для него особенными.

— Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными, — сказал Панченко. — Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов. Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с красно-синими — это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в Instagram.

— Поэтому и не стали праздновать гол в ворота Игоря Акинфеева весной?

— Да, из уважения к ЦСКА и его фанатам. Вообще очень рад, что между нашими клубами сложились дружеские отношения, я это могу только приветствовать. Но при этом, естественно, мы будем стремиться в воскресенье к победе ничуть не меньше, чем в любом другом матче. Дружба дружбой, а выигрывать хочется всегда. (Константин Алексеев)

Интервью Кирилла Панченко — о матче с ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»

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