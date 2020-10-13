Кирилл Панченко рассказал, почему покинул «Тамбов» спустя два месяца после подписания контракта

Форвард «Арсенала» Кирилл Панченко, который ранее покинул «Тамбов», сообщил, что имел договоренность со спортивным директором бывшей команды Павлом Худяковым о возможном уходе из клуба.

— Поменять команду всего через два месяца — довольно необычный шаг.

— Согласен. Но считаю, что был предельно честен с «Тамбовом», моя совесть чиста. Я изначально обозначал в разговоре со спортивным директором Павлом Худяковым, что буду отдавать всего себя на сто процентов, все делать для побед клуба, но все-таки мои футбольные амбиции по-прежнему велики. «Тамбов» находится в стадии становления, «Арсенал» же на другом этапе развития. Туляки в прошлом сезоне попали в еврокубки, это и есть уровень притязаний клуба. А что нынешний сезон начали не слишком удачно, то, мне кажется, это временный спад. Позади только треть дистанции, еще все можно наверстать. С Худяковым была договоренность — меня не будут удерживать, если поступит устраивающее предложение. Это условие было прописано и в контракте. Хотя не скрою, что расставаться с «Тамбовом» было очень сложно.

— Вам ведь там сразу доверили капитанскую повязку — ценили ваши лидерские качества.

— Да, я это чувствовал, и мне это было очень приятно. Как и играть в Саранске — городе, где начиналась моя карьера в высшем дивизионе, где познакомился с супругой Яной и родилась наша старшая дочь Кристина. Благодарен за приглашение Худякову, а тренеру Сергею Первушину за совместную работу. Руководителям удалось собрать отличный коллектив, с которым никому не будет легко. Получал удовольствие от футбола, уходить, повторюсь, было непросто, но все же футбольные амбиции и стабильность «Арсенала» перевесили.

— Худяков не обиделся?

— Нет, мы поняли друг друга. От Павла Борисовича пришло большое сообщение с благодарностью за эти два месяца. Для меня важно быть честным с людьми, я всегда дорожу хорошими отношениями и своим именем. (Константин Алексеев)

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