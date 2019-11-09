Кирилл Новиков: «В декабре в «Динамо» будет еще обсуждаться тренерский вопрос»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча чемпионата России с «Рубином». Также он прокомментировал свое утверждение в статусе полноценного главного тренера, а не исполняющего обязанности.

— По бумагам, да, я до конца сезона. Но в декабре будет обсуждаться тренерский вопрос. Нам надо довести до конца года команду, набирать очки, выигрывать матчи. А потом посмотрим, продолжим ли работу, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Новиков. — Игбун и Каборе с «Рубином» не сыграют, но критичного ничего нет. У нас два равноценных состава, хорошие футболисты. В каких-то нюансах потеряем, но приобретем в других. Филипп? Его состояние лучше, позволяет начать матч в стартовом составе. Надеемся, что он проявит свои лучшие качества. У нас каждая игра решающая, поэтому мы не оглядываемся назад, поэтому важна именно сегодняшняя игра и результат.