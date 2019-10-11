Кирилл Новиков: «Ситуация у «Динамо» непростая, постараемся ее выправить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о своем назначении. Специалист выразил надежду, что ему удастся прервать серию неудач. Новиков получил назначение после поражения «Динамо» от «Оренбурга» (0:2) в 12-м туре. После 12 игр бело-голубые занимают предпоследнее место в таблице РПЛ.

— Мне позвонил Юрий Алексеевич Соловьев после игры с «Оренбургом». Мы встретились на следующий день, — сказал Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе. — Разговаривали около четырех часов, ему было интересно мое видение как тренера, как выйти из сложившейся ситуации.

Поступило предложение помочь команде в трудный момент, выправить ситуацию, на что я дал положительный ответ.

Удачи на юношеском и молодежном уровне не идут в сравнение с главной командой, тут совсем другой уровень. Постараемся сделать все, что в наших силах.

Ситуация непростая, соперники — топовые команды, из верхней пятерки. Но в каком-то плане с ними будет легче играть, чем с аутсайдерами. В любом случае сейчас главное — результат.

Стараемся разрядить ситуацию, ребята настроены хорошо, ждут игры с «Краснодаром» и прервать неудачи последнего времени. Вижу, что у них глаза горят. Позитивный настрой радует.