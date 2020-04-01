Кирилл Новиков: «Сезон надо доиграть при зрителях»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение, что сезон необходимо доиграть. По его словам, сделать это надо будет при зрителях.

— Нужно доигрывать сезон. Все оставшиеся матчи. И это все должно происходить при зрителях. Играть при пустых трибунах — неправильно. Никому это неинтересно. Надеемся, что вирус покинет нашу территорию, да и территорию всего мира. Надеемся, что сезон продолжится, — отметил Новиков в эфире клубного телевидения.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.