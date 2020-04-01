Кирилл Новиков: «Пять игроков «Динамо» отправляем в чемпионат Белоруссии»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сообщил, что во время паузы в РПЛ из-за пандемии пять игроков команды отправятся в аренду в чемпионат Белоруссии.

— Легионеры все в Москве, тренируются и ждут решения руководителей, — отметил Новиков в эфире клубного телевидения. — Все пока будут находится здесь.

— Сколько нужно времени потом, что игроки вернули свою форму?

— Нужно понимать количество времени без футбола. Как они это время проводили. Если два месяца без футбола, то от 30 до 45 дней, чтобы прийти в нормальное состояние. Понятно, что можно это сделать и быстрее, набирая форму по ходу игр. Однако оптимальное состояние потребует примерно такой срок.

— Отправляете пять игроков в чемпионат Белоруссии в минское «Динамо»?

— Обязательно отправляем пять человек в чемпионат Белоруссии, чтобы работали и пахали (улыбается).

Во время паузы я посмотрел 15 минут белорусского футбола и выключил. Если серьезно, то просматриваю много матчей и игроков от селекционного отдела. Поэтому сил и желания на белорусский футбол не остается.