Кирилл Новиков: «Первый тайм был идеальный»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча чемпионата России с «Рубином» (1:0) остался доволен игрой в первом тайме.

— Почему в раздевалке было эмоционально? Мы радовались победе, — отметил Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы каждой победе будем так радоваться, потому что для этого и выходим на поле.

— За счет чего удалось победить?

— Стоит разделить игру на две части — до удаления и после. До удаления было глобальное преимущество, мы создали много голевых моментов. Игра могла закончится уже в первом тайме, где было три голевых момента. После удаления — пока мы перестроились и стали действовать, как нужно, сделали несколько замен и перешли на другую схему — кроме давления, «Рубин» ничего не создал. Было напряженно, но не могу сказать, сто соперник создал голевой момент.

Первый тайм был идеальный. То, что мы задумывали, все получилось. Мы весь тайм прессинговали. Соперник не провел ни одной осмысленной атаки.