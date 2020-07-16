Кирилл Новиков: «Когда девять человек стоят возле своей штрафной, остается надеяться на нестандартные действия»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итог встречи 29-го тура Тинькофф чемпионата Росси против «Уфы» (1:0).

— Одержали заслуженную победу. Если говорить конкретно об игре, то первый тайм у нас совсем не получился, — цитирует тренера сайт Динамо. — Достаточно плохое движение было, отсутствовали открывания за спину. Играли в академичный футбол. В перерыве серьезно поговорили с ребятами, сделали замены, чтобы убыстрить игру. Наше преимущество стало глобальным. Давили, создавали опасные моменты. В конечном счете, получили право на заслуженный пенальти, который четко реализовали.

— Со спокойной душой выпускали на игру молодых ребят?

— Да, а чего нам бояться? И Карапузов, и Школик — футболисты, находящиеся в обойме главной команды. Ребята демонстрируют свой уровень на тренировках. У них есть хорошие качества, а если мы не станем их выпускать, они не вырастут в игровом плане. У нас хорошая молодежь, что лишний раз сегодня она доказала.

— Ваши игроки много перемещались позиционно по полю. Не боялись, что они запутаются в своих передвижениях?

— Нет, все нормально. Каждый знает свою позицию и те требования, которые мы к ним предъявляем. С точки зрения обороны и атаки претензий нет. Доволен тактическими перестроениями ребят.

— Пенальти исполнял Жоаузинью. Это связано с тем, что оба пенальтиста в этот момент находились вне игры?

— Если поднять статистику, то у Жо из последних 15 пенальти все были реализованы. Жоаузинью — наш третий штатный пенальтист наравне с Комличенко и Филиппом.

— Довольны физической формой команды?

— Последние игры даются крайне тяжело. Погода что в Екатеринбурге, что в Уфе непростая. Стараемся регулировать физическое состояние ребят, делаем плановые замены. У нас достаточно игроков, которые находятся в таком возрасте, когда им нужна пауза. Рады, что есть молодежь, способная усилить игру.

— Сегодня динамовцы часто пытались бить издали. Это специальная установка?

— Когда девять человек соперника стоят возле своей штрафной, остается надеяться на нестандартные действия и креатив в атаке. Плюс фланговая игра. Дальние удары — одно из требований, которые мы предъявляем для того, чтобы взломать эшелонированную оборону.

— После этого матча «Динамо» вышло на чистое шестое место. 19 июля состоится матч «Зенит» — «Спартак». За кого будете болеть?

— Пускай победит сильнейший! Мы преследуем свои цели. А кто выиграет, «Зенит» или «Спартак», они решат сами в очном поединке.