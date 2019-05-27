Кирилл Комбаров продлил контракт с "Арсеналом"

Защитник Кирилл Комбаров продлил контракт с тульским "Арсеналом" до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт клуба. 32-летний россиянин выступает за команду с весны 2017-го.

– В течение двух последних сезонов является капитаном команды. Всего в чемпионате России (с учетом стыковых игр за право выступать в премьер-лиге) Кирилл провел 60 матчей, забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач, – говорится в заявлении пресс-службы туляков.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах "Арсенала", забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Туляки заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и будут бороться за право участвовать в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2019/20.

👍🏻👏🏻ПФК «Арсенал» продлил контракт с Кириллом Комбаровым



Новое трудовое соглашение действует до 30 июня 2020 года.



ПФК «Арсенал» продлил контракт с 32-летним защитником. Кирилл Комбаров защищает цвета красно-желтой команды с весны 2017 года. pic.twitter.com/rTlucVdOyP — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 27 мая 2019 г.

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