На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- К следователю доставили уполномоченные?

- Да. При допросе был один человек, но он не забирал меня.

- Вам следователь задавал вопросы?

- Да.

- Заносили в протокол?

- Сначала я ему вкратце рассказал. Он говорит: "Я знаю "другое". Потом мы посмотрели видео. Дальше он попросил меня рассказать все, как было.

- В текст протокола были внесены с искажениями?

- Да.

- Протокол дали прочитать?

- Да. Но я не знаю тонкостей. Вроде был похож. Я отдал госадвокату. Он прочитал за 20 секунд, сказал: "А, нормально". Потом я подписал. Я не консультировался с госадвокатом.

- Был обыск, ночью вы уехали, потом вы ждали?

- Да. Ночью был дома, хотел заснуть. Но потом начали стучать в дверь, вошли люди, начали обыск, сказали собираться. В ГСУ приехали в 02:00 - 02:30, пару раз "поменял кабинеты". (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале