На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Вопросы Кокорину задает адвокат Вячеслав Барик:
- Мы приехали в "Кофеманию", там сидел уже брат и девушки. Половина компании собралась. Сразу сделали заказ, хотели покушать и разъехаться.
- Пили алкоголь?
- Я не заказывал. Но было пиво передо мной, может сделал глоток.
- Как вели себя в ресторане?
- Разговаривали в компании 12 человек. Может быть, по сравнению с кем-то мы вели громко. Если бы кто-то сделал замечание, мы бы приняли.
- На вас в зале обращали внимание?
- Мне неинтересно, что там происходило.
- Соловчука обсуждали?
- Да, говорили, что сделали неправильно.
- Брат вас поругал?
- Он умет ругать, поверьте. Взял за голову и сказал, если я так еще раз сделаю, будет плохо. Настрой у нас было хорошим, но история с Соловчуком подпортила настроение.
- Шутили?
- Да, пытались отвлечься.
- Какие-то расовые, национальные предрассудки есть у тебя?
- Нет. Вон чеченцы сидят. (Арман Мкртчян)
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live