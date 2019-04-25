На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Вячеслав Барик:

- Мы приехали в "Кофеманию", там сидел уже брат и девушки. Половина компании собралась. Сразу сделали заказ, хотели покушать и разъехаться.

- Пили алкоголь?

- Я не заказывал. Но было пиво передо мной, может сделал глоток.

- Как вели себя в ресторане?

- Разговаривали в компании 12 человек. Может быть, по сравнению с кем-то мы вели громко. Если бы кто-то сделал замечание, мы бы приняли.

- На вас в зале обращали внимание?

- Мне неинтересно, что там происходило.

- Соловчука обсуждали?

- Да, говорили, что сделали неправильно.

- Брат вас поругал?

- Он умет ругать, поверьте. Взял за голову и сказал, если я так еще раз сделаю, будет плохо. Настрой у нас было хорошим, но история с Соловчуком подпортила настроение.

- Шутили?

- Да, пытались отвлечься.

- Какие-то расовые, национальные предрассудки есть у тебя?

- Нет. Вон чеченцы сидят. (Арман Мкртчян)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live