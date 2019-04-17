Кирилл Кокорин: "Люди просто послушали, и приняли сторону прокурора"

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин отметил, что люди не вникают в дело, не разбираются в нем, а просто слушают и принимают сторону прокурора.

– Мне 19 лет, и я впервые попал в такую ситуацию. Я смотрю на это все… Мне хотелось бы видеть лучшее во всем этим, и будущее. Но хорошего в этой ситуации мало. Я смотрю, люди не вникают в дело, не разбираются. Они просто послушали, и приняли сторону прокурора. Мне это непонятно как 19-летнему человеку, не разбирающегося в юриспруденции.

Детский тренер Александр Протасовицкий выразил надежду, что им удастся услышать какие-то доводы прокурора, а не одну заученную фразу, ничем не подтвержденную.



– От слушания к слушанию все повторяется, но это правда! Все так и есть! При всех многочисленных характеристиках, на помощи, оказанные детям-инвалидам, у нас у всех есть несовершеннолетние дети, и это проходит как-то мимолетом. А я бы хотел заострить именно на этом внимание! Они-то уж точно ни в чем не виноваты. А получается так, что несправедливым решением их лишили возможности на общение, на контакт с нами, на полноценное развитие. Хотелось бы услышать какие-то доводы прокурора, а не одну заученную фразу, ничем не подтвержденную. Надеюсь, что справедливость в стране есть. (Александр Рогулев)

Напомним, что 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября.

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