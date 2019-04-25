На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Вячеслав Барик:

- В моменте, когда мы побежали за Соловчуком Паша упал и побежал дальше, а я за ним. Соловчук резко развернулся и ударил меня.

- Куда попал?

- Ударил по касательной, но зацепил немного ключицу. Когда стал подниматься увидел рядом Пашу и его, который упал. Рядом была штука пристроенная и об нее он споткнулся.

- Ты боль почувствовал?

- Было неприятно. Боль была не очень сильная. Когда он меня толкнул это было чувствительно.

- В область груди был удар или ключицы?

- Ключицы.

- Обидно было тебе?

- Не столько обидно, что меня ударили, а то, что оскорбили моих друзей. Он голословно начал навешивать ярлыки на них. Понятно, что когда он меня ударил, появилась злость и я попытался добиться справедливости.

- Когда он лежал, наносили удары?

- Да, рукой по корпусу три раза.

- Когда он встал, наносили удары?

- Пытался дотянуться до него, но не попал.

- Хоть один удар в голову, наносил?

- Ни разу не попал.

- С кем-то обсуждали что делать и как им поступать?

- Мы обсуждали в "Эгоисте", куда пойти позавтракать. А этот инцидент произошел за считанные секунды.

- До "Кофемании" как решили добираться?

- Приехала машина, кто-то сел в мою машину с водителем, а мы сели в такси.

- Обсуждали этот инцидент?

- Да. Посчитали, что человек не имеет право, даже про известную личность, обзывать его. Я себя не оправдываю. Нельзя решать руками словесные конфликты.

- Сожалеете?

- Конечно.

- Раскаиваетесь?

- Да. Он старше, он мужик, перед ним неудобно. Я перед ним извинился после очной ставки, тот ответил: "Все".

- Если потребуется помощь, окажете ему?

- Конечно. Чем смогу, помогу. (Арман Мкртчян)

Мамаев и Кокорин дают показания. Live!