На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
- Когда вас в первый раз допрашивали?
- С 10 на 11 или с 11 на 12.
- Помните, кто и как вас допрашивал?
- Мужчина, лет тридцати. Лицо запомнил.
- На допросе адвокат присутствовал?
- Государственный.
- Вы тогда следователю что говорили?
- То же самое что и сейчас говорил. Ко мне ворвались в час ночи и сказали собраться. Я в три ночи там был, ждал их два часа и начали со мной допрос.
- Вас в эту же ночь допрашивали когда к вам ворвались?
- Да.
- При вас кто-либо пытался нанести побои Соловчуку?
- Я не помню и не видел.
- Как поехали от "Эгоиста" до "Кофемании"?
- На машине, не помню на какой. Я не был за рулем.
- К "Кофемании" вы говорили, что Пак выражал агрессию?
- Да.
- Что побудило вас к нему подойти?
- Он обозвал моих друзей и брата.
- Какое слово он произнес?
- У***ны.
- Пак говорит, что такого не было.
- Его право.
- Почему ему не задали вопрос тогда уж?
- У меня есть защитник, который задал вопрос. Я не смыслю в юриспруденции ничего. (Арман Мкртчян)
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
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