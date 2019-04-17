Кирилл Кокорин: "Формулировка обвинения похожа на сказку"

Брат форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл выступил в Мосгорсуде на заседании суда на апелляцию по мере пресечения. Он заявил, что никто конкретно не понимает в чем обвиняют его самого, брата Александра Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
– Мне нечего тут добавить. Я даже переборщил сказав, что прокурор выступил 2 минуты, на самом деле 35 секунд. Вы могли его не спрашивать, а у меня уточнить, что он бы сказал. Никто не понимает в чем нас обвиняют. Формулировка их обвинения похожа на сказку. (Александр Рогулев)
Напомним, что 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября.
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