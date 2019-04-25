На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Вы оскорбляли Пака, угрожали?

- Нет. Он мне ничего не сделал, чтобы я так поступал.

- Все говорят, что ваш брат очень активным и импульсивным. Что это было - эмоции, волнение, страх?

- В "Кофемании" не был агрессивен. Не хотел, чтобы близкие люди занимались спорами с неизвестными, чтобы в СМИ никто ничего не написал.

- Как закончилась история с Паком?

- Мы стали уходить. Я хотел брата вывести через зал, он сказал, чтобы мы пошли к мужикам поговорить. Мы протянули руки официанту, а затем хотел к Паку протиснуться, но не смог. В итоге через официанта протянул руку и все-таки пожал руку. Дальше никаких оскорблений не было. Хотели уехать уже домой.

- Пак после инцидента как себя чувствовал?

- После моей пощечины. Пытался к нему пройти, но уже его не видел. Когда спрашивал у человека про видео, он стоял руки в боки и разговаривал по-моему с Гайсиным.

- С кем-то обсуждали этот момент?

- Я хотел в самом конце подойти и извиниться, но мне помешал мужик.

- С какими-то другими посетителями в конфликт вступал?

- Нет.

- Как вы оцениваете свое поведение в ресторане?

- Плохо. Если бы к нему не подошел, может быть ничего бы и не было. Этого не отрицаю. Я перед ним извинился много раз, где только возможно. Я подставил не только себя, но и свою семью, близких.

- Вас кто-то уведомлял, что куда-то надо явиться?

- Нет. Если бы хоть как-то меня оповестили, то я бы явился. Я учусь в университете, меня искать не надо.

- С обыском к вам приехали в тот же вечер, когда брат уехал, чтобы выяснить?

- Да. Он уехал, чтобы дать показания. Я бы с удовольствием приехал бы, если бы было нужно. Нигде не пытался скрыться.

- Александр Кокорин наносил удары Соловчуку?

- Нет. Он меня оттаскивал и кричал на меня.

- Протасовицкий наносил удары Соловчуку?

- Не помню на самом деле. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!