Кириченко считает, что коронавирус не опасен для футболистов

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко предположил, как пауза из-за коронавируса отразится на качестве футбола. Сезон возобновится 21 июня.

— Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной, — цитирует Кириченко RT. — Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна. Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Риск заражения есть.

Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить, либо сделать паузу длиной в несколько месяцев, пока вирус окончательно не отступит. Да, сейчас объявили, что сезон доиграют, но всё равно еще возможны неприятные сюрпризы. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Вообще, думаю, большинство клубов были не против досрочного окончания чемпионата, но несколько команд это не устраивало. Здесь уже свою роль сыграли возможности в аппаратной войне.

Скорее всего, качество футбола будет ниже, чем до паузы. Свою роль сыграет и отсутствие людей. При пустых трибунах выжимать из футболистов сто процентов возможностей тренерам сложно. Всё же энергия болельщиков всегда придаёт дополнительные силы. Летом игроки останутся без этого бонуса, без поддержки. А ведь и сам футбол мы зачастую воспринимаем не только через происходящее на поле, но и через антураж, шумовой эффект. Теперь мы будем видеть его в чистом виде.

Всего на день 21 мая в России выявлено 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.