Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»

22-летний грузинский полузащитник «Рубина» Ника Кипиани через Instagram сообщил о том, что покидает казанский клуб.

— Всем большое спасибо. Успехов, «Рубин», — написал игрок.

Кипиани перешел в «Рубин» летом прошлого года из грузинского «Рустави». Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне.

Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе. В активе 22-летнего форварда, который также перешел в клуб прошлым летом, 11 матчей и 1 гол.