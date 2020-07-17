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Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч, Карпин — на 100 тысяч

14:30
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч рублей за средний палец болельщику в матче 29-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы», сообщает bookmaker-ratings.ru.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 100 тысяч. Специалист после игры с «Оренбургом» раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

И Карпин, и Кикнадзе также получили замечания.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/komitet-po-e-tike-oshtrafoval-kiknadze-i-karpina/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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