Кикнадзе изложил позицию клубов РПЛ по выборам президента лиги

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сделал официальное заявление от лица всех клубов Российской премьер-лиги по поводу выборов президента РПЛ по итогам общего собрания.

— Полномочные представители РФС приняли участие в нашем заседании, посвященном определенным моментам, связанными с выборами руководителя РПЛ, — заявил Кикнадзе. — В связи с тем, что 24 января избирательный комитет РФС выступил с комментариями по процедурам на нашей последней встрече, клубы рассмотрели это заявление и пришли к следующим решениям.

Мы приняли замечания и корректировки, которые предложил РФС. В соответствии регламентами РФС и ФИФА назначить срок выдвижения кандидатур для повторного проведения выборов президента РПЛ до 4 февраля. 17 марта мы планируем проведение выборов руководителя. Сформирована избирательная комиссия во главе с Чебаном, которая займется проверкой полномочий.

В соответствии с рекомендациями РФС в срок до 30 июня будут подготовлены соответствующие изменения в уставе РПЛ, которые нам предстоит обсудить и принять. Вместе с тем в РФС признали необходимость введения соответствующих корректировок в свои документы. Например, сегодня обсуждался вопрос, что в соответствии с нынешним регламентом РФС и ФИФА эти требования также являются обязательными для клубов-членов РФС.

Встреча прошла абсолютно в рабочей атмосфере. Повышенного градуса не было. Обстановка была рабочей, было достигнуто абсолютное взаимопонимание. Намечен определенный план действий, который будет реализован в указанные сроки. Коллеги попросили меня выступить, потому что у меня есть определенный медийный опыт. (Евгений Белоусов)