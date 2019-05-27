Кевин Кураньи: "Медведи в России точно не ходят по улицам"

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о периоде своего выступления за российский клуб. По словам немца, он комфортно чувствовал себя в Москве и обрел много друзей.

– Медведи в России точно не ходят по улицам, – цитирует RT Кураньи. – Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. В России я чувствовал себя комфортно и нашел много хороших друзей. Именно поэтому я и решил продлить контракт с "бело-голубыми".

Кураньи играл за "Динамо" с 2010 по 2015 год, провел в составе команды 151 матч и забил 56 мячей.