Кержаков рассказал, почему он мечтал играть за дзержинский «Химик»

Бывший форвард «Зенита», тренер сборной России U-17 Александр Кержаков признался, что в юности мечтал играть за «Химик» (Дзержинск).

— В какой-то момент я понимал, что было бы здорово, если бы я попал в «Химик» (Дзержинск), — сказал Кержаков в эфире программа «Подкаст Сычев Казанский» на «Матч премьер». — Это команда во второй лиге, это был родной город моего отца. Я прямо желал играть там. А потом как-то само собой все пошло. Тренер меня начал ставить, я начал много забивать, меня взяли в «Светоготорец». А потом «Зенит». Когда меня пригласили, на тренировку в «Зенит», я просто не мог поверить. Думал, причем тут я? Но так получилось.

В составе «Зенита» Александр Кержаков трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.