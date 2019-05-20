19:52 20 мая | Футбол — РПЛ

"Керимов, помоги!" Баннер фанатов "Анжи" на матче с "Рубином"

20 мая. Казань. "Рубин" - "Анжи". Баннер фанатов клуба из Махачкалы.
20 мая. Казань. "Рубин" - "Анжи". Баннер фанатов клуба из Махачкалы.
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Болельщики "Анжи" вывесили баннер на матче 29-го тура премьер-лиги против "Рубина". На нем содержится надпись "Керимов, помоги". 

Махачкалинский клуб с начала сезона находится в тяжелой финансовой ситуации. Бизнесмен Сулейман Керимов с 2011 по 2016 год был владельцем "Анжи". 

"Анжи" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Магомеда Адиева досрочно вылетела из РПЛ. 

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