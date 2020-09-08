КДК РФС признал факт задолженности перед Мирзовым со стороны «Тосно»

КДК РФС признал, что ФК «Тосно» имеет задолженность перед бывшим игроком команды Резиуаном Мирзовым. Ранее клуб утратил профессиональный статус.

В решении указано, что КДК признал факт наличия задолженности «Тосно» перед игроком по заработной плате за март, апрель и май 2018 года, по компенсации найма жилого помещения, по о выплате компенсации за переезд к новому месту работы, а также по премиальным выплатам.

27-летний Мирзов выступал за «Тосно» в сезоне-2017/18. Вместе с командой он выиграл Кубок России. После этого клуб был лишен профессионального статуса. Сейчас полузащитник является игроком «Спартака».