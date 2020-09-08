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КДК РФС признал факт задолженности перед Мирзовым со стороны «Тосно»

8 сентября 2020, 18:19
Резиуан Мирзов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Резиуан Мирзов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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КДК РФС признал, что ФК «Тосно» имеет задолженность перед бывшим игроком команды Резиуаном Мирзовым. Ранее клуб утратил профессиональный статус.

В решении указано, что КДК признал факт наличия задолженности «Тосно» перед игроком по заработной плате за март, апрель и май 2018 года, по компенсации найма жилого помещения, по о выплате компенсации за переезд к новому месту работы, а также по премиальным выплатам.

27-летний Мирзов выступал за «Тосно» в сезоне-2017/18. Вместе с командой он выиграл Кубок России. После этого клуб был лишен профессионального статуса. Сейчас полузащитник является игроком «Спартака».

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212228

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