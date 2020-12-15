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КДК РФС перенес заседание по матчу «Сочи» — «Спартак» и обратится в FARE

15 декабря 2020, 17:58
«Сочи» — «Спартак». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
«Сочи» — «Спартак». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (Football Against Racism in Europe) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоаузинью в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля».

Ранее эксперты РФС признали правильными спорные решения судьи матча «Сочи» — «Спартак».

Сочи — Спартак

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/429

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«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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