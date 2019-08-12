КДК рассмотрит эпизод матча ЦСКА – "Сочи", в котором Чалову сломали нос

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что комитет рассмотрит эпизод воскресного матча 5-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Сочи" (0:0), в котором защитник сочинцев Иван Миладинович разбил нос форварду красно-синих Федору Чалову.

- КДК будет рассматривать эпизод с участием нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, - сказал Григорьянц.

- Это решение комитета, или же в КДК пришло письмо от армейцев?

- Нет, письмо от клуба мы не получали, комитет рассмотрит этот эпизод на основании материалов СМИ.

- Будете ли рассматривать момент с травмой Сигурдссона?

- Нет, это не в юрисдикции КДК. (Иван Торопцев)

Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови //

Виктор Гончаренко: "Нам могут ломать нос, а карточки получаем мы" //

Роман Бабаев: "Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым – перебор" //

ЦСКА – "Сочи": судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова