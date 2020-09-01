КДК оштрафовал «Зенит» на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС опубликовал наказания клубам и их представителям по итогам 6-го тура Тинькофф РПЛ.

«Химки» обязаны заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушения зрителями требований санитарного регламента в матче с «Ротором». Волгоградский клуб пополнит казну РФС 40 тысяч рублей за аналогичное нарушение и за осорбительные выражения, которые скандировали болельщики во время матча.

«Уфа» также получила штраф 15 тысяч рублей за нарушения зрителями требований санитарного регламента в матче с «Динамо» (1:1).

50 тысяч рублей заплатит «Зенит» за нарушения зрителями требований санитарного регламента и скандирования оскорбительных выражений в матче с «Локомотивом» (0:0). «Железнодорожникам» выписан штраф в размере 20 тысяч рублей за действия болельщиков и 10 тысяч рублей заплатит тренер «Локомотива» Марко Николич за выход за пределы технической зоны.

По итогам матча «Краснодар» — «Ростов» (1:1) ростовчане наказаны штрафом в размере 15 тысяч рублей за нарушение болельщиками правил санитарного регламента, а «Рубин» после матча с «Тамбовом» (2:2) за такое же нарушение получил штраф 10 тысяч рублей.

ЦСКА будет вынужден заплатить 100 тысяч рублей за недисциплинированное поведение игроков (семь футболистов получили желтые карточки в матче с «Ахматом» (3:0)).