КДК не получал от "Спартака" протест по матчу молодежного первенства с "Ахматом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что комитет не получал протест от "Спартака" по итогам матча 5-го тура молодежного первенства чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:1).

В игре, которая состоялась 10 августа, принял участие полузащитник Турпал Абзаев, который отсутствовал в заявке грозненской команды.

– В КДК РФС не поступал протест от "Спартака" по поводу матча первенства молодежных команд "Ахмат" – "Спартак", – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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