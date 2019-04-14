22:51 14 апреля | Футбол — РПЛ

Каждый пятый гол в премьер-лиге Гацкан забивает "Спартаку"

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Капитан "Ростова" Александр Гацкан забил юбилейный 20-й гол в чемпионатах России, в четвертый раз огорчив "Спартак". Московский клуб, которому молдавский полузащитник принадлежал в 2004-2005 годах, является его любимым клиентом. "Крыльям" Гацкан забил три мяча, "Кубани" - два. (Кирилл Бурдаков)

Команды, которым Александр Гацкан забил больше одного гола

Команда

Матчи

Голы

Спартак

24

4

Кр.Советов

18

3

Кубань

11

2

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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