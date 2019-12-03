Названы арбитры, которые назначены на матчи 19-го тура чемпионата России.

Впервые в истории РПЛ видеоарбитры будут работать на трех играх тура. Это должно было произойти еще в 18-м туре, но игра «Сочи» — «Оренбург» была перенесена.

Видеоарбитры получили назначения на матчи «Краснодар» — ЦСКА, «Ахмат» — «Уфа» и «Спартак» — «Ростов».

Главным арбитром игры «Зенит» — «Динамо» будет Николай Волошин. «Краснодар» и ЦСКА рассудит Василий Казарцев, а Евгений Турбин — «Спартак» и «Ростов».

Михаил Вилков пропустит 19-й тур, Виталий Мешков выступит видеоарбитром в Грозном, а Алексей Еськов — резервный судья встречи «Спартака» — «Ростов».

6 декабря (пятница)

«Зенит» — «Динамо»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

7 декабря (суббота)

«Тамбов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

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