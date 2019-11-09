РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Казань брал...» Twitter «Динамо» отмечает победу над «Рубином»

16:08
Теги:

В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо» на выезде обыграло «Рубин». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

После окончания матча Twitter бело-голубых отметил победу шуточным сообщением.

Рубин — Динамо

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир