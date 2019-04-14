19:38 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Катя, куда носки отправить?" Болельщики - жене Новосельцева

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Болельщики отправили сообщение жене полузащитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерину перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Они подготовили баннер с надписью: "Катя, куда носки отправить?"

Это является отсылкой к рассказу Новосельцевой в эфире программы "Пусть говорят". В интервью она сообщила, что игрок "Ростова" сбежал от нее и забрал практически все вещи из московской квартиры.

"Новосельцев, верни носки!" Болельщицы "Уфы" заступились за жену игрока

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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