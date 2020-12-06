Кашшаи улетел на Мальдивы. Чем он там будет заниматься?

Как стало известно «СЭ», глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отправился на Мальдивы. Там он послезавтра будет судить матч за Суперкубок между местным чемпионом и обладателем кубка — «Мазией» и «Иглз».

Как сообщили представители футбольной ассоциации Мальдив, Кашшаи уже прибыл в эту страну, где помимо судейства упомянутой игры в рамках программы ФИФА он проведет семинар для арбитров. (Александр Бобров)