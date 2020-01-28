Кашшаи собирается постоянно жить в России

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что намерен проживать в России. Венгр на этом посту заменил Александра Егорова.

— На мой взгляд, не так принципиально, где жить — в гостинице или апартаментах, — отметил Кашшаи. — Я не собираюсь разрываться между Венгрией и Россией — буду жить здесь постоянно, а не прилетать на три дня, здороваться и улетать обратно. Мне нужно много работать, бывать на матчах, общаться с арбитрами, проводить сборы... Возможно, если стал бы жить в отеле, кто-то решил бы, что я приехал ненадолго, что не планирую тут задерживаться. Нет, это не так, буду жить в Москве. Найдем квартиры и для меня, и для Дьердя. Хочу узнать, как живут русские, постараюсь выучить язык.

— Но вы наш язык уже учили.

— Я учил. Шесть лет. В школе, — все это Виктор сказал по-русски и засмеялся.

— Так вы, наверное, многое понимаете.

— Понимаю немножко, чуть-чуть. Когда не быстро говорят, понимаю, — это тоже было сказано на русском языке с небольшим акцентом.

— Можете читать на русском?

— Буквы знаю. Но, возможно, не пойму смысл написанного. Конечно, спустя 30 лет будет сложно вспомнить все, что учил. Но даже Дьердь за 10 дней успел выучить три десятка слов.

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