Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, чем занимаются арбитры РПЛ во время вынужденного перерыва в чемпионате.

— Мы отправили коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки, — цитирует Кашшаи Twitter РФС. — Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Сейчас это самое главное. Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома.

Виктор Кашшаи рассказал, как арбитры РПЛ проводят время без матчей. Работа идёт. pic.twitter.com/azdlrqw6kR — РФС (@rfsruofficial) March 22, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте