Кашшаи рассказал, будет ли Егоров работать в департаменте судейства РФС
13 февраля 2020, 22:31
Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отметил, что бывший глава департамента Александр Егоров не будет работать в департаменте.
— Не хочу говорить о прошлом и оценивать работу Егорова, — сказал Кашшаи. — Мне нужно смотреть в будущее, проводить реформы, нам нужны новые методы работы. Нам очень помогает судейский комитет. Что касается Егорова, мы не планируем использовать его в качестве одного из сотрудников.
У нас много видеозаписей матчей первой части сезона. Мне нужно их тщательно проанализировать. Но, повторю, работу предыдущих руководителей оценивать не стану. Работаем на сборе с утра до ночи. (Александр Бобров)
Полностью интервью Кашшаи — здесь
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