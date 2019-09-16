Каррера уволил из «Спартака» водителя автобуса и доктора Лю? Ответ Массимо

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» прокомментировал две скандальные истории, которые связаны с его именем во время работы в московском клубе. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Помимо конфликта с Денисом Глушаковым, тренеру приписывают увольнения проработавших много лет с командой водителя автобуса Валентина Терентьева и доктора Лю Хуншена.

— Вы сказали о том, что вам приписывали ситуации, в которых вы не участвовали. Что это?

— Начнем с увольнения водителя автобуса и доктора Лю. Я вообще не был в курсе событий в тот момент. Как было дело. Перед тренировкой мне звонит переводчик и спрашивает, мол, ты уволил водителя? Отвечаю: «Я? Моего водителя?». Мне сказали, что водителя автобуса. Зачем мне это? Мне это приклеили, хотя я не принимал в этом никакого участия. Может, было пару случаев, когда я вспылил в автобусе, потому что водитель не прокладывал маршрут заранее и мы вставали в пробку. Или когда мы ехали на дерби с ЦСКА в чемпионский сезон, и не могли никак подъехать к въезду на стадион. Естественно, в тот момент я мог вспылить. Но я никогда не говорил, чтобы его уволили. По сей день я не знаю, кто принял это решение. Но вину положили на меня, и это мне абсолютно не нравится.

То же касается доктора Лю. Меня он абсолютно не касался, он был из медштаба. Когда мы были на сборах, он проводил процедуры иглоукалывания мне и моей жене. Глупо увольнять человека, который мне помогал восстанавливать здоровье. Есть определенное ответственное лицо из медштаба, кто отвечает за своих сотрудников. Господин Вартапетов отвечал за медштаб, и он принял такое решение. Мне это, естественно, абсолютно не нравится. Потому что если бы я был инициатором этих увольнений, объяснил бы: я уволил из-за этого, этого и этого. Я ни за чем не прячусь, и никого другого не обвиняю.

— Какой урок вы для себя извлекли из этой истории? Вы обязаны как главный тренер это контролировать? Вступаться за людей?

— Одному сложно отвечать за все. (Сергей Егоров)

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