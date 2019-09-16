Каррера рассказал правду о выборах капитана «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборах капитана команды. Полузащитник Денис Глушаков носил повязку в чемпионском и следующих сезонах.

Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте. Скандальные выборы капитана прошли перед сезоном-2018/19.

— Почему вы не назначали капитана? Зачем позволяли команде проводить выборы?

— Вообще был момент, когда я думал назначать разных игроков на каждый матч. Чтобы каждый из них стал лидером. По идее, не нужна повязка, чтобы быть лидером. Человек может быть лидером и без нее. Мне было бы неважно, кто ее носит. Поэтому я думал о подобном варианте. Но потом мы поговорили со всеми и решили сделать вариант, чтобы все высказали свое мнение.

— Там были махинации? Глушаков подговаривал голосовать за себя?

— Я даже отвечать не буду на это. Потому что мне неинтересно это знать. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь