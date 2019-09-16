Каррера рассказал о своем отношении к Леониду Федуну

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» оценил уровень поддержки со стороны владельца клуба Леонида Федуна во время своей работы в Москве. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок.

— У вас есть номер Леонида Федуна? Вы общались после того, как вас уволили из «Спартака»?

— После увольнения мы не общались. Хочу добавить, что я всегда буду благодарен господину Федуну, он дал мне шанс стать главным тренером. Он поверил в меня, сделал меня главным, несмотря на то, что я никогда не занимал этой должности. Всегда буду благодарен ему за это. При всем этом думаю, что отплатил ему хорошей монетой.

— Да, господин Федун вряд ли пожалел о том, что поставил на вас.

— Надеюсь, это так. Я принес клубу чемпионство и Суперкубок, думаю, достаточно отплатил за доверие. И потом, в футболе естественно, что тренеры приходят и уходят, ничто не изменит моего отношения к Федуну.

— Есть известная история, это не фейк: когда у Федуна сорвались переговоры с Курбаном Бердыевым, президент «Спартака» отправил специалисту СМС, в котором назвал того ******* [дураком]. Господин Федун экспрессивен? Самое яркое, что от него слышали?

— Я очень мало виделся с Федуном. Иногда мы переписывались. Когда все было хорошо, он хвалил, а когда дела шли не очень, он пытался дать совет. В целом считаю, что наши отношения были хорошими, и я всегда говорил ему об этом тет-а-тет.

— Насколько Федун похож на итальянских владельцев футбольных клубов?

— Не люблю такие сравнения. Каждый человек индивидуален. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь