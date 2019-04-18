15:46 18 апреля | Футбол — РПЛ

Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения. Фото

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в своем Инстаграме поздравил красно-белых с днем рождения. В четверг московскому клубу исполнилось 97 лет.

- С днем рождения, "Спартак"! Поздравляю с 97-летием, - написал Каррера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday @fcsm_official for your 97^ anniversary!! 🔴⚪️

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны. 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров. 

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