Каррера назвал причину негатива со стороны Глушакова

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» оценил заявления экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте.

— Как бы по интервью Глушакова охарактеризовали его отношение к вам? Это ненависть, зависть, желание рассказать правду?

— Я не могу это объяснить. Я против него никогда ничего не имел. Думаю, Глушаков был настроен негативно по отношению ко мне, и не знаю, по какой причине. Но не могу ничего с этим поделать. Если человек думает плохо обо мне, не могу его заставить думать иначе. Я никогда никому не делал одолжений, не люблю быть для кого-то другом, а для кого-то врагом, ко всем всегда относился одинаково. Может быть, моя единственная ошибка с Глушаковым заключается в том, что в некоторых матчах не ставил его в стартовый состав. Я никогда не обидел его словом, не критиковал, даже когда он не показывал хорошую игру. Думаю, это его проблема по отношению ко мне.

— Не считаете, что когда не ставили Глушакова в стартовый состав, он этого и заслуживал? Почему он стал плохо играть в футбол?

— Нормально, что тренер вынужден делать определенный выбор, ему за это платят. Глушаков, может быть, хотел быть лидером. И в моменты, когда не играл, считал себя униженным. Но это было не так. Я всегда говорил своей команде, что мы все полезны, но незаменимых нет.

— Вы говорили Глушакову, что чемпионский сезон во многом аномальный для него? Что он так раньше никогда не играл и больше не будет.

— Нет, я поздравил всю команду, хвалил всю команду. Индивидуально не говорил ни с кем. Один на поле не побеждает. Может быть, есть три-четыре игрока, которые могут победить в одиночку: Пеле, Марадона, Месси и Роналду. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь