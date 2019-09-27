Каррера хотел бы тренировать серьезную команду в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что он не против поработать у себя на родине.

— Хочу ли я поработать в Италии? Готов рассмотреть любые варианты, — цитирует Карреру Tuttomercatoweb. — Конечно, работа в Италии была бы отличным вариантом, это естественно. Но все всегда зависит от проекта. Нужно оценить предложение, какой потенциал. Я хотел бы работать с серьезным проектом. Да, я работал в «Ювентусе», но там все решал Антонио Конте. В Москве же я руководил командой самостоятельно.

55-летний Массимо Каррера вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат и Суперкубок России. 22 октября 2018 года он был отправлен в отставку.

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